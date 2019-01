L'Integrity Tour riparte da Napoli

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Riprende con il Napoli l'Integrity Tour 2019, il progetto che intende rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport. "Ospitiamo con grande piacere qui a Castel Volturno la Lega Serie A, Sportradar e l'Istituto per il Credito sportivo che si impegnano per sensibilizzare e combattere le frodi sportive - ha detto Carlo Ancelotti -. I calciatori devono essere un esempio per tutti i ragazzi che sognano di diventare dei campioni. La correttezza è un aspetto alla base dello sport e della vita, siamo felici di aderire a questa iniziativa che rispecchia i valori di questo gioco". La formazione si è svolta a Castel Volturno, coinvolgendo anche le squadre giovanili.

L'avvocato Marcello Presilla, responsabile Integrity per l'Italia di Sportradar AG, ha spiegato agli atleti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze.