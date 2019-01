Tenta furto cavi elettrici, folgorato

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Un uomo di 42 anni è rimasto folgorato mentre tentava di rubare cavi di rame dalla linea elettrica a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli). E' avvenuto lungo via Panoramica Fellapane, una strada che conduce verso il monte Somma. La vittima, residente a Ercolano, era già nota alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e personale del 118. L'uomo è morto per arresto cardiocircolatorio poco dopo il ricovero in ospedale. Il 42enne è caduto da un'altezza di cinque metri mentre provava a rubare i cavi dalla linea elettrica dei lampioni pubblici.

