Farmaci 2.0, in Campania nuovo modello

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Come ottimizzare la gestione della farmacia ospedaliera e ridurre gli errori nella dispensazione dei medicinali e come centralizzare la preparazione, la distribuzione e la somministrazione dei farmaci oncologici sono i temi centrali del workshop 'Farmacia ospedaliera 2.0 - L'ingegnerizzazione dei processi associati alla gestione della farmacia ospedaliera' in programma domani 22 gennaio all'hotel Holiday Inn. La giornata, patrocinata da Sifo (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie) e da Aiic (Associazione Italiana Ingegneri Clinici), vedrà la presenza dei rispettivi presidenti nazionali, Simona Serao Creazzola e Lorenzo Leogrande, e di numerosi esperti e sarà l'occasione per l'illustrazione del modello di logistica integrata dei farmaci e dei presidi medico-chirurgici allo studio della Regione Campania.