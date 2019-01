Eav, corse notturne estive per Sorrento

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Il presidente dell'EAV, Umberto De Gregorio, ha incontrato i sindaci di Sorrento, Piano di Sorrento, Vico Equense, Meta ed i rappresentanti dell'Abbac per valutare i servizi dedicati alla Penisola sorrentina per la prossima stagione turistica.

Su richiesta dei sindaci della costiera, "si è deciso di rinnovare ed implementare i servizi ferroviari notturni in costiera". Pertanto, l'Eav, ha proposto ai sindaci di istituire, dal prossimo 15 giugno al 15 settembre, un servizio metropolitano notturno tra Castellammare e Sorrento che prevede corse ogni mezz'ora, dalle 22:30 all'1:30, dal lunedì alla domenica e l'aggiunta di tre corse notturne da Napoli a Sorrento nei giorni festivi e prefestivi.