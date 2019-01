Abuso ufficio, prosciolto Oricchio

(ANSA) - NAPOLI, 21 GEN - Il gup Luca Battinieri del Tribunale di Napoli ha prosciolto il procuratore della Corte dei Conti della Campania Michele Oricchio dall'accusa di abuso d'ufficio per presunte interferenze in un processo tributario a Salerno, dove ha ricoperto la carica di presidente della Commissione Tributaria.

Per questa vicenda, insieme con il procuratore Oricchio, è stato prosciolto anche il giudice Mario Pagano, di recente rinviato a giudizio con l'accusa di avere "aggiustato" delle sentenze civili a Salerno. Ora dovrà comparire, il prossimo 13 marzo, davanti ai colleghi del Tribunale di Napoli. La posizione dei due magistrati è stata stralciata dai sostituti procuratori di Napoli Frongillo e Carrano da una inchiesta risalente al dicembre 2017 su un presunto sistema messo in piedi a Salerno, che ruotava intorno al giudice Pagano, finalizzato a pilotare sentenze civili.(ANSA).