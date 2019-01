Vandali in sede Arcigay, visita Boldrini

(ANSA) - SALERNO, 19 GEN - "Ogni giorno le conquiste in tema di diritti vengono rimesse in discussione". Così Laura Boldrini (LeU), oggi a Salerno per una visita di solidarietà nella sede dell'Arcigay che è stata vandalizzata. "Si devono mettere in campo tutti gli anticorpi. C'è un clima pesante nel Paese, di oscurantismo, di intolleranza e questo clima, purtroppo, può arrivare anche a manifestarsi con questi atti antidemocratici".

Poi Boldrini elenca alcuni temi: "Il ministro della Famiglia, al singolare, dice che non esistono altre famiglie se non quella tra uomo e donna. Il disegno di legge Pillon è un disegno di legge oscurantista che impone la mediazione anche quando c'è la violenza domestica contro la donna, e questo è vietato dalla convenzione di Istanbul che abbiamo ratificato nella scorsa legislatura. Si rimette in discussione il diritto della donna di interrompere la gravidanza. Sono molto preoccupata e penso che sia giusto fare delle battaglie di rivendicazione di questi diritti".