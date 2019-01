Rifiuti: sequestrato centro di raccolta

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - Sistema antincendio inefficiente, cassoni non coperti, assenti il sistema per l'abbattimento di odori e polveri e anche i documenti inerenti il conferimento dei rifiuti: è per questo che un centro di raccolta di rifiuti differenziati comunale a Gragnano (Napoli) è stato sequestrato.

I carabinieri del N.o.e. e della stazione di Gragnano hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal tribunale di torre annunziata. I vincoli riguardano l'area di circa 1.200 metri quadrati di proprietà del comune di Gragnano e adibita a centro di raccolta dei rifiuti differenziati. (ANSA).