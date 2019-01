Serie B: Palermo-Salernitana 1-2

(ANSA) - PALERMO, 18 GEN - Ricomincia con una sconfitta il girone di ritorno per il Palermo, battuto 2-1 in casa dalla Salernitana. Il primo tempo che sembrava in pieno controllo del Palermo, pericoloso in contropiede dopo il gol del vantaggio, si chiude invece sul risultato di parità. A decidere i primi 45' le reti al 17' di Jajalo, bravo a colpire al volo di piatto sinistro un passaggio rasoterra dalla destra di Haas, e al 41' di Andrè Anderson, più veloce di tutti nel raccogliere una corta respinta di Rajkovic. Nella ripresa entra Puscas per mettere pressione ai campani che provano a rendersi pericolosi in contropiede. Al 37' Puscas salva sulla linea su un colpo di testa di Migliorini e lancia il contropiede per il Palermo: Rispoli però spreca incredibilmente calciando malissimo. Al terzo dei sei minuti di recupero, Casasola decide la partita: Trajkovski perde palla sulla trequarti della Salernitana lanciando il contropiede finalizzato dal granata in diagonale.