Raid a Napoli, sparati 9 colpi pistola

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Diversi colpi di pistola - quasi una ventina - sono stati sparati in aria in serata in due diversi episodi in Via Francesco Saverio Correra, nel centro di Napoli, a scopo intimidatorio e, più tardi, in Via Antonio Villari, nei pressi di Piazza Cavour. La prima 'stesa', fa sapere la Polizia, è avvenuta a poca istanza dall'abitazione di una persona ritenuta esponente di un clan della zona. Gli agenti hanno trovato 9 bossoli 9 per 21 ed un colpo inesploso. Alcuni passanti hanno attirato l'attenzione di una pattuglia di poliziotti segnalando il fatto. Sull'accaduto indaga la PS. Più tardi, in Via Villari, vicino alla casa di un pregiudicato, c'è stato un raid nel corso del quale sono stati sparati 8 colpi di pistola. Anche su questo episodio indaga la Polizia.