Piromane denunciato dai Cc ad Afragola

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Si aggirava per il centro cittadino nella notte appiccando incendi a cumuli di rifiuti. I carabinieri hanno identificato e denunciato il piromane in azione la notte del 16 gennaio ad Afragola, responsabile delle ore di paura e tensione vissute nelle zone dei roghi. Si tratta di un 36enne di Afragola dedito alla droga e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia. I militati lo hanno identificato con l'analisi dei video tratti da impianti di videosorveglianza che lo ritraggono mentre cammina per una delle strade del centro e mentre appicca il fuoco ai cumuli di rifiuti. Dopo essere stato ricercato per un giorno intero l'uomo è stato trovato mentre faceva rientro a casa, portando addosso ancora gli abiti che indossava nel corso degli incendi.