Sfugge a Cc e muore in inseguimento

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Ha tentato di sfuggire ad un posto di blocco dei Carabinieri a bordo della propria auto ed è morto dopo aver urtato contro un albero.

Antonio Dello Russo, 39 anni, di Mercogliano (Avellino), è stato fermato all' alba sulla Statale 7 bis, all' altezza di Mugnano del Cardinale da una pattuglia di militari.

L' uomo, che era alla guida di una "Fiat Bravo", ha rallentato, ma poi ha ripreso la marcia a forte velocità, tamponando nella fuga la "Gazzella" dei Carabinieri, che hanno riportato leggere ferite. E' cominciato un inseguimento nel corso del quale i militari hanno esploso colpi di pistola verso le gomme della "Bravo". Giunto nel territorio di Monteforte Irpino, Dello Russo ha impattato violentemente contro un albero a margine della carreggiata, ed è morto per la violenza dell' urto. Sul posto è giunta un' ambulanza del 118, che ha tentato inutilmente di rianimarlo. Le forze dell' Ordine stanno indagando sui motivi che hanno spinto Dello Russo a tentare di sfuggire al posto di blocco.