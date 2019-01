Presto aperta Ocean Cay, l'isola di Msc

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Primi dettagli di ciò che sarà Ocean Cay MSC Marine Reserve, l'isola delle Bahamas trasformata da MSC Crociere da ex sito industriale adibito all'estrazione di sabbia in una vera e propria riserva marina. L'isola, progettata per creare una "destinazione sostenibile", è circondata da 64 miglia quadrate di acque protette. Ospiterà, tra l'altro, una "nursery per i coralli". Il ceo di MSC Crociere, Gianni Onorato, si è detto entusiasta: "Ocean Cay MSC Marine Reserve è destinata a diventare una delle nostre mete iconiche, abbiamo ideato un'esperienza unica. Non c'è stato bisogno di costruire in modo consistente su un'isola che ha già tutti gli ingredienti per essere un paradiso naturale. Abbiamo solo lavorato molto per ripulirla dalle tonnellate di rifiuti industriali che ne ingombravano la superficie. Abbiamo deciso di lasciarla intatta.

Per questo abbiamo progettato un pontile che permette ai nostri ospiti di raggiungere facilmente la nave in modo che possano avere sempre a disposizione i servizi a bordo".

