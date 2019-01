Ladri rubano computer in scuola

(ANSA) - ASCEA (SALERNO) , 16 GEN - Furto all'interno dell'Istituto Comprensivo "Parmenide" di Ascea Marina, in provincia di Salerno. I ladri sono entrati in azione la scorsa notte rubando i computer utilizzati per le attività didattiche. Le lezioni sono state sospese per la giornata di oggi in quanto i malviventi hanno messo a soqquadro le aule dell'istituto frequentato da alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Sul furto indagano i carabinieri della locale stazione.(ANSA).