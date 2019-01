Coppa Italia: MIlan-Napoli il 29 gennaio

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Il Napoli affronterà il Milan a San Siro, nei quarti di finale di Coppa Italia, il 29 Gennaio (h.

20.45). La Lega Calcio ha ufficializzato oggi il calendario.

Per gli azzurri, gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità al 90' sono previsti i tempi supplementari e poi i calci di rigore. Nell' arco di tre giorni, dunque, il Napoli incrocerà due volte i rossoneri. La prima volta Sabato 26 Gennaio, ancora a San Siro (h. 20.30), la seconda, il 29 per la Coppa Italia.