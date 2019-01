Universiadi: anticipato incontro a Salerno per l'Arechi

(ANSA) - SALERNO, 15 GEN - Il Comune di Salerno domani incontrerà le ditte aggiudicatarie dei lavori per il restyling dello stadio Arechi in vista delle Universiadi 2019, in programma nel prossimo mese di luglio. Il summit, inizialmente programmato per la giornata di giovedì, è stato anticipato di ventiquattr'ore. Al tavolo, oltre all'assessore allo Sport, Angelo Caramanno, ai tecnici dell'Ente e le società che realizzeranno l'intervento, dovrebbe prender parte anche una rappresentanza della Salernitana. L'impianto sportivo, infatti, ospita le gare casalinghe del club campano, ragion per cui bisognerà trovare un modo per far coesistere i lavori con il prosieguo del campionato. L'intervento di restyling dello stadio Arechi avrà un costo complessivo di 2,7 milioni di euro e riguarderà la tribuna stampa, l'impianto d'illuminazione, i servizi igienici, la facciata dello stadio, gli interni degli spogliatoi. Inoltre saranno installati i sediolini in tutti e quattro i settori dell'impianto. Nello scorso mese di dicembre il Comune di Salerno aveva già incontrato la Omsi, società bolognese che si è aggiudicata l'appalto per l'installazione delle sedute. Nel corso dell'incontro avvenuto sul finire dello scorso anno a Palazzo di Città fu garantito che l'installazione sarebbe terminata in 100 giorni dalla data d'inizio dei lavori.