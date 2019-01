Moda: alluminio riciclato per abiti scultura 'Napoli Eden'

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - L'alluminio riciclato diventa moda: succede a 'Napoli Eden' il 'mondo' creato dall'artista di Annalaura di Luggo. Firmati con la costumista Graziella Pera, e in collaborazione con gli allievi del Corso di Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Roma, si ispirano al 'barocco contemporaneo' gli abiti scultura realizzati nel materiale simbolo già utilizzato per quattro grandi installazioni luminose(Trìunphus, Pỳramid, Gèminus, Harmònia)nel centro della città. E in occasione del 'finissage' (18 gennaio, Palazzo Nunziante-Fideuram Private Bank) gli abiti prenderanno vita nella performance LUX !, special guest in passerella E.

Marinella, con musiche originali di Eugenio Bennato e la Compagnia DNA del Claudia Sales LabArt Dance. Gli abiti-scultura di Lux ! saranno esposti il 27 gennaio a Roma, all'Accademia di Belle Arti, in concomitanza con 'AltaRoma'. 'Napoli Eden' è un progetto a cura di Francesco Gallo Mazzeo, con il supporto del CIAL di Milano (Consorzio Imballaggi Alluminio) ed il patrocinio del Comune di Napoli (Assessorati alla Cultura, Turismo, Pubblica Illuminazione, Giovani e Patrimonio). Una esperienza quella di 'Napoli Eden', con il coinvolgimento anche dei ragazzi dei Quartieri Spagnoli, che sarà raccontata in un film di Bruno Colella, distribuito dalla piattaforma internazionale TaTaTu. (ANSA)