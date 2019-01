Cda nomina Roberto Barbieri ad di Gesac

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - ll Cda di Gesac spa ha nominato oggi Roberto Barbieri ad di Gesac - società di gestione dell'Aeroporto internazionale di Napoli - in sostituzione di Armando Brunini, dallo scorso 8 gennaio nominato alla guida di Sea (Aeroporti di Milano Linate e Malpensa). Ne da' notizia un comunicato. Barbieri è stato dal 2013 ad di Sagat spa - società di gestione dell'aeroporto di Torino - dove ha conseguito "risultati molto soddisfacenti sia in termini di passeggeri trasportati, cresciuti da 3 a 4 milioni nel corso della sua gestione, sia in termini di redditività per gli azionisti". Da ottobre 2017 è anche presidente di SO.GE.A.AL spa - società di gestione dell'aeroporto di Alghero, controllata, come Sagat Spa, da F2i, il maggiore fondo infrastrutturale italiano e principale azionista di Gesac, attraverso 2i Aeroporti spa". Il presidente Carlo Borgomeo ha espresso "vivo ringraziamento a Brunini per gli importanti risultati conseguiti, formulando a Barbieri i migliori auguri di un proficuo lavoro nel nuovo incarico".