Boccia, caffè con Salvini? Serve altro

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - "Con Salvini lo abbiamo già preso il caffè, anzi forse erano 11 o 12, non ricordo. Adesso oltre ai caffè bisogna mettere qualche altra cosa in campo". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine della presentazione del progetto 'Insieme per l'Africa' nella sede dell'Unione industriali di Napoli. "Ci sono risorse già stanziate per oltre 20 miliardi. C'è uno studio dell'Associazione Nazionale Costruttori che prevede che per opere superiori a 100 milioni si potrebbero attivare investimenti per oltre 20 miliardi di risorse accantonate che genererebbero 400mila posti di lavoro. Questo Governo - ha concluso - deve cominciare a chiedersi se vuole mettere al centro il lavoro e deve creare degli elementi compensativi rispetto a questa manovra che essendo espansiva diventa prociclica in una fase di rallentamento dell'economia globale e quindi bisogna aprire i cantieri".