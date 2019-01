Avv. Napoli: "Koulibaly vuole spiegarsi"

(ANSA) - NAPOLI, 14 GEN - "La vicenda di Koulibaly è fuori dall'ordinario, ecco perché ci sarà anche il giocatore davanti al giudice. Il ragazzo vuole spiegare, con parole sue, come si è sentito durante tutta la partita e perché ha reagito in quel modo, in un modo non da Kalidou". Lo ha detto Mattia Grassani, legale del Napoli, in vista dell'udienza per il ricorso del club azzurro che chiede la riduzione della squalifica di due giornate inflitta al difensore per l'espulsione durante Inter-Napoli. "Insistiamo - ha detto Grassani, a Radio Marte - per tentare di cancellare la squalifica per il comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro con quell'applauso dopo l'estrazione del giallo. Ci aspettiamo una convocazione tra domani e dopodomani.

Domanderemo alla corte: Mazzoleni ha percepito che Koulibaly non stava protestando per quel giallo, ma per quei cori che lo stavano perseguitando? Secondo noi no. L'arbitro potrebbe anche essere sentito e se ammetterà che può aver avuto un peso nella reazione di Koulibaly".