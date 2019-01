In cella con smartphone a Benevento

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Uno smartphone è stato trovato dagli agenti di Polizia penitenziaria della casa circondariale di Benevento durante un perquisizione nella cella di un detenuto in regime di Alta Sicurezza proveniente da Napoli.

Il telefono cellulare era nascosto insieme al caricatore all' interno di un pacco di lenticchie sigillato e celato in un sottofondo.

Lo ha reso noto il segretario del Sindacato autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Donato Capece.

Gli agenti hanno trovato anche un libro con un incavo realizzato per potere alloggiare uno smartphone.

Il Sappe ribadisce la richiesta al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di dotare gli agenti di "strumentazione tecnologica per contrastare l'indebito uso di telefoni cellulari" ed altri dispositivi elettronici all' interno della carceri e sollecita un incontro al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.