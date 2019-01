'Al San Giovanni Bosco ancora formiche'

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Altre formiche sarebbero apparse nei reparti dell' Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. La segnalazione è del consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli. In comunicato Borrelli afferma che le formiche "sarebbero state ritrovate al terzo piano del reparto di chirurgia generale", "dal quale - aggiunge - i pazienti sono stati prontamente spostati in altre stanze per effettuare le operazioni di disinfestazione". Il consigliere regionale rende noto di aver trasmesso la segnalazione ai vertici della Asl Napoli 1. All' Ospedale S. Giovanni Bosco, dopo ripetuti casi di presenza di formiche nei reparti ed al Pronto soccorso nelle settimane scorse, si sono recati il 10 gennaio gli ispettori inviati dal Ministro della Salute Giulia Grillo. Da parte sua, il direttore generale della Asl 1, Mario Forlenza, ha presentato un esposto ai Carabinieri ipotizzando azioni di sabotaggio.