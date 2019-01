Sciopero controllori 30 voli cancellati

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Una trentina di voli, in partenza ed in arrivo, sono stati cancellati all' aeroporto di Napoli-Capodichino per lo sciopero di controllori ed assistenti di volo aderenti ad Unica (Unione italiana controllo ed assistenza al Volo), dalle 11 alle 17.

I disagi per i viaggiatori sono stati attenuati dalla cancellazione dei voli, parte dei quali sono stati rischedulati, comunicata già ieri dalla Gesac.

Il primo volo in partenza, per Vienna, è previsto alle 18.15 Fonti della Gesac prevedono un ritorno alla normalità a Napoli Capodichino entro la serata.