Grillo a Napoli, mini contestazione

(ANSA) - NAPOLI, 11 GEN - Mini-contestazione di un gruppetto di ex grillini per Beppe Grillo, di scena questa sera a Napoli nel Teatro Diana con il suo spettacolo "Insomnia".

Poco prima dell'inizio dello show tre ex militati del Movimento cinque stelle sono giunti davanti all'ingresso del teatro, uno di essi ha aperto un cartello di protesta: "Grillo, basta con gli spot elettorali, basta con le bugie. In politica ci vuole serietà. I teatrini falli al teatro".

I tre contestatori hanno ingaggiato un battibecco con alcuni simpatizzanti del Movimento cinque stelle.