Trovato arsenale nella bombola del gas

(ANSA) - NAPOLI, 9 GEN - Un vero e proprio arsenale, costituito anche da un fucile in dotazione alle truppe d'assalto israeliane, e' stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza di Torre Annunziata (Napoli) nell'officina di un pregiudicato che e' stato arrestato.

L'uomo aveva nascosto le armi - sette revolver, tra cui due S&W e due Colt 44, il fucile, un silenziatore e oltre 600 munizioni, in una grossa bombola di gas aperta con una smerigliatrice e poi risaldata e verniciata per non destare sospetti.

L'arrestato ha precedenti per detenzione di armi, traffico di droga, rapina e associazione a delinquere.