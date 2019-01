Armi e munizioni trovate a T. Annunziata

(ANSA) - NAPOLI, 9 GEN - Sette pistole, un fucile ed oltre 600 munizioni di vario calibro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza in un' officina per la lavorazione di materiali in ferro e metallo a Rovigliano, frazione di Torre Annunziata (Napoli.

Le armi, tra le quali un fucile utilizzato dall' esercito israeliano, revolver, "357 Magnum", e due "Colt 44" erano nascoste in una bombola metallica, saldata e riverniciata.

Oltre ad armi e munizioni è stato sequestrato un silenziatore.

Il responsabile dell' officina - del quale non è stato fornito il nome - è stato arrestato.