Sequestrata sala giochi abusiva

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - La Guardia di Finanza di Caserta ha sequestrato, a Castel Volturno, una sala giochi abusiva con otto slot machine non collegate alla rete telematica dei Monopoli di Stato. Il titolare è risultato sprovvisto di qualsiasi licenza che giustificasse il possesso e l'uso di apparecchi da divertimento e intrattenimento, due dei quali consentivano il gioco del poker, vietato per legge. Inoltre, dai preliminari accertamenti svolti, è emerso che dal 2013 la ditta non presentava la dichiarazione dei redditi. (ANSA).