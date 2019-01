Maria Nazionale ai 'Cantieri Viviani'

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Appuntamento con la musica per festeggiare il compleanno di Raffaele Viviani con un "omaggio" a lui dedicato da Maria Nazionale; è in programma domani sera l'ultimo appuntamento per Cantieri Viviani al termine della sua seconda stagione, al Teatro Karol di Castellammare di Stabia.

Forte temperamento e sensibilità, Maria Nazionale incontra il pubblico dei Cantieri Viviani per rendere il suo personale omaggio al grande autore stabiese. Protagonista di appuntamenti musicali, di trasmissioni tv e di spettacoli teatrali, l'artista ritorna in scena con uno spettacolo dedicato a Napoli e alla sua canzone classica ma che si arricchisce di alcuni momenti che rendono omaggio al genio di Viviani. Un concerto nel giorno che chiude le manifestazioni per il 130mo anniversario dalla nascita del drammaturgo. Con la serata termina la programmazione 2018 di Cantieri Viviani, l'articolato progetto di formazione e spettacolo ideato da Giulio Baffi e realizzato dalla Regione, attraverso la Fondazione Campania dei Festival.