Influenza: medici famiglia, cure da noi

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Siamo estremamente preoccupati per ciò che sta avvenendo sul territorio di Napoli e provincia, negli ospedali ormai non si riesce più a garantire adeguata assistenza".

Così la Fimmg (Federazione medici di medicina generale), sindacato dei medici di famiglia.

"Nei più importanti ospedali cittadini - afferma il segretario provinciale del sindacato, Luigi Sparano - si sta bloccando l'attività d'elezione per cercare di tamponare l' emergenza".

"La situazione è delicata anche perché - aggiunge la Fimmg - il picco epidemico non è stato ancora raggiunto.

I medici di famiglia rivolgono un appello ai pazienti "Prima di andare in pronto soccorso - a meno che non si tratti di una vera e propria emergenza - è sempre meglio chiedere consiglio al proprio medico".