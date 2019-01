Cellulari e hashish in pacchi detenuti

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Numerosi micro telefoni cellulari e centinaia di dosi di hashish nei pacchi di Natale per i detenuti: a scoprirli nel carcere di Bellizzi Irpino (Avellino) sono stati Axel e Buk, i cani antidroga della Polizia Penitenziaria, che hanno "fiutato" la posta fatta recapitare ai carcerati. Migliaia le scatole passate al setaccio durante l'operazione coordinata dal commissario Attilio Napolitano. "La sinergia del Personale di Polizia del Reparto di Avellino e del Personale Specializzato dell'Antidroga - ha commentato Ciro Auricchio, segretario Uspp - ha assestato un duro colpo ai tentativi di spaccio all'interno della prigione oltreché impedire l'ingresso di telefoni atti ad avere comunicazioni fraudolente tra i ristretti e la criminalità organizzata. Vivo compiacimento è rivolto a tutti i Baschi Azzurri coinvolti.

Cogliamo l'occasione per dare il benvenuto al cane poliziotto Axel, in questi giorni in supporto delle Unità Cinofile della Regione, di cui apprezziamo le abilità atteso i sequestri operati".(ANSA).