Basket: Champions, Anwil-Avellino 62-72

(ANSA) - AVELLINO, 8 GEN - Non si ferma nemmeno in Polonia la marcia della Sidigas Avellino, che fra campionato e coppa ottiene la sesta vittoria consecutiva, mettendo tre successi di differenza, in Champions, proprio con l'Anwil, attualmente prima delle escluse per la qualificazione al turno successivo, a 4 giornate dal termine del girone. Con il 62-72 di oggi a favore della Sidigas, il passaggio alla seconda fase è quasi in cassaforte. Avellino ha dominato il match fin dalle prime battute, grazie ad un'ottima percentuale al tiro da 3 punti (11/29 alla fine), ma anche grazie ad una buona difesa, che ha costretto i padroni di casa a molti errori. Il primo periodo si è chiuso sul 15-23, distacco mantenuto invariato anche all'intervallo lungo, dopo aver raggiunto anche le 14 lunghezze sul 19-33. Nella terza frazione la difesa della Sidigas è diventata asfissiante, con l'Anwil che ha realizzato solo nove punti, mentre l'attacco ha continuato a macinare canestri. Il match si è chiuso 62-72, con Green miglior realizzatore con 17 punti.