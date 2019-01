Lotteria, a Napoli vincitore è turista

(ANSA) - NAPOLI, 7 GEN - "Lo abbiamo saputo stamattina, c'era la foto dell'edicola sul giornale, è stata una bella sensazione". Commenta così Ciro Maniglia, l'uomo che gestisce l'edicola in Piazza Principe Umberto in cui è stato venduto il secondo biglietto vincitore della Lotteria Italia, quello da due milioni e mezzo di euro. La sua rivendita è al centro della piazza, e l'euforia, come la curiosità su chi potrebbe essere il fortunato, si spande velocemente sotto il cartello "Qui vinti 2.500.000 euro": si raccoglie una piccola folla di abitanti del rione, con la frasi di rito "se avessi vinto io non starei mica qui", dice un anziano signore, ma Maniglia spera di incontrarlo: "Spero - dice - che sia una persona bisognosa e spero anche che si faccia vivo per farci un piccolo regalo. Da noi ha avuto la fortuna di trovare 2,5 milioni, io gestisco questa edicola da dieci anni ed è la prima vincita grossa che si realizza".