Comicon, Gipi magister edizione 2019

(ANSA) NAPOLI, 7 GEN - Gipi, autore di primo piano del fumetto italiano ed europeo, è il Magister dell'edizione 2019 del Comicon e sarà il protagonista di un programma di attività culturali che attraverseranno il Salone dal 25 al 28 aprile, alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

Per lanciare il primo passo d avvicinamento alla ventunesima edizione del festival, lo staff di Comicon e Gipi hanno realizzato un teaser video, lanciato online, che segue il viaggio di un pacco spedito da Comicon all'autore, con dentro uan sorpresa partenopea a cui Gipi non riesce a sottrarsi nel video. Con Gipi, la cui opera è da sempre orientata al racconto del presente, diretto o allegorico, il ruolo del Magister si rinnova negli obiettivi e nell'offerta, presentando, si legge in una nota, non più una ma due mostre - una delle quali curata dal Magister stesso - ed un più ampio insieme di attività, caratterizzate da uno sguardo rivolto al futuro".