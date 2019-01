Stufa difettosa, quattro intossicati

(ANSA) - AVELLINO, 6 GEN - Salve quattro persone, tra cui tre bambini, rimaste intossicate dalle esalazioni di monossido di carbonio dovute al malfunzionamento di una stufa. È accaduto ad Ariano Irpino (Avellino) in un'abitazione in contrada Ficucelle.

Vittime dell'intossicazione una donna di 35 anni e tre bambini di 9, 14 e 16 anni.

Per il freddo intenso, avevano lasciato la stufa accesa nella notte. Uno dei familiari che dormiva in un'altra stanza, provvidenzialmente è intervenuto intorno alle 5 ed ha lanciato l'allarme. La bambina di 9 anni è stata ricoverata nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Ariano Irpino dove è sotto osservazione, insieme con i familiari. Nessuno dei quattro è in pericolo di vita.