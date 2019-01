Rilasciata giornalista Antonella Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - E' stata rilasciata la giornalista salernitana Antonella Napoli, fermata in Sudan dalle autorità locali. La conferma è giunta dalla Farnesina. "Il Ministro Moavero - informa una nota - aveva dato istruzioni all'Ambasciata d'Italia a Khartoum di attivarsi immediatamente in raccordo con la Farnesina. E' stato dunque preso contatto con le autorità locali per avere tutte le informazioni e ottenere il rilascio della giornalista italiana nei tempi più rapidi"."La liberazione della giornalista Antonella Napoli è davvero una bella notizia", scrivono in una nota congiunta Fnsi, articolo 21, Ordine dei giornalisti, Usigrai, Amnesty. "Il ministro Moavero, l'unità di crisi della Farnesina, la rappresentanza diplomatica italiana in Sudan e quanti, a cominciare da Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia, si sono immediatamente attivati per "illuminare" la vicenda e individuare una soluzione. Ora attendiamo il suo rientro in Italia per continuare nel comune impegno contro bavagli e censure di ogni natura e colore".