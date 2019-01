Ordigno esplode davanti a portone

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - Un ordigno è stato fatto esplodere la notte scorsa davanti ad un portone di un edificio in Via Roma, a Sant'Antimo, nel Napoletano. Sono intervenuti i carabinieri della tenenza e della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Il portone, di ferro, è stato danneggiato dallo scoppio. In frantumi anche le vetrate di due negozi vicini. Indagini sono in corso.