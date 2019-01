Minaccia anziana lanciando petardi

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - A Cicciano minaccia un'anziana lanciando petardi in casa per dissuaderla dall'acquistare la casa di sua madre, i carabinieri lo arrestano insieme con un complice. Mario Lauro e Antonio Silvati, di 51 e 36 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono ritenuti responsabili di violenza privata, danneggiamento e lesioni personali. Il 2 gennaio hanno lanciato un ordigno artigianale contro la finestra della casa di una 72enne. La donna ha chiamato i militari che, sinceratisi prima delle condizioni di salute della 72enne, hanno chiesto che giungesse un'ambulanza quindi hanno ricostruito l'accaduto. La donna ha detto di aver sentito un'esplosione e ha poi aggiunto che da tempo stava ricevendo minacce da Mario Lauro il quale non voleva che lei acquistasse l'abitazione messa in vendita da sua madre.

I carabinieri lo hanno rintracciato a poche decine di metri mentre tentava di dileguarsi insieme con un complice. I due sono stati perquisiti: addosso a Lauro i militari hanno trovato 3 "rendini" e tre petardi.