Migranti:Napoli, 9mila proposte di aiuto

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - Sono 9000 le proposte di aiuto che sono giunte finora al Comune di Napoli in seguito all'appello lanciato dall'Amministrazione venerdì pomeriggio per i migranti in difficoltà. Il form, aperto il 4 gennaio alle ore 16.15 sulla home page del Comune, fino alle 12 di oggi ha registrato l'arrivo di 4213 mail (oltre il 50 per cento da Napoli).

In ogni mail ci sono quasi sempre due proposte di aiuto, dalle medicine al danaro alle imbarcazioni e agli alloggi. Nel form sono segnalate 9 tipologie di aiuto.