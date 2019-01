Maradona è ok, padrino battesimo nipote

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Sta già bene Diego Armando Maradona dopo lo spavento di due giorni fa, quando era stato ricoverato in una clinica di Olivos per un'emorragia gastrica. Per dimostrare che il peggio è passato, l'ex fuoriclasse del Napoli ha postato una foto sulla sua pagina Facebook, in cui lo si vede nei panni di padrino di battesimo del nipotino Dieguito Matias, 'erede' di suo figlio Diego Armando junior, avuto da Cristiana Sinagra. "Insieme ai miei figli Jana e Diego, nel battesimo di Dieguito Matias. Molto felice di essere il padrino!", scrive Maradona, che mette anche un cuoricino, nella 'didascalia' della foto in cui lo si vede, in camicia, bermuda, cappello e papillon, stringere la mano al sacerdote che ha appena battezzato il nipote.

Nei prossimi giorni Maradona tornerà in Messico per riprendere ad allenare i Dorados di Sinaloa, con cui ritenterà di guadagnare la promozione nella massima serie locale.