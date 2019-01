de Magistris,io velista?Battuta ignobile

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - "Buona Epifania al ministro dell'Interno. Nella vita mai dire mai, non mi sono mai potuto permettere finora una barca a vela, magari nella vita chi lo sa, dopo il sindaco potrei anche essere un velista... Ma se Salvini pensava di fare la battuta simpatica per dire che noi vogliamo che dei bambini non muoiano in mezzo al mare, è talmente ignobile come battuta che la restituiamo a chi l'ha fatta" dice il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, commentando il tweet del ministro che ieri, riferendosi alle posizioni sui migranti dell'ex pm, aveva scritto: "Vuole aprire i porti? Forse avrà un migliore futuro come velista".

"Noi cerchiamo di fare le cose serie, lui va avanti a battute - aggiunge de Magistris - invece il Paese ha tanti problemi, tante criticità e i sindaci, molto più del ministro, lo sanno perché stanno ogni giorno in mezzo alla gente, ascoltano problemi, sofferenze, sogni. La differenza, che non riesco a comprendere, è che per noi i bambini sono tutti uguali".