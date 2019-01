Sicurezza: De Luca, no a disobbedienza

(ANSA) - NAPOLI, 4 GEN - "Non mi convince la disobbedienza dei sindaci" sul decreto sicurezza. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, anche "se nel merito i Comuni hanno pienamente ragione". "Si rischiano di avere decine di migliaia di persone che non hanno avranno più il permesso di soggiorno e che finiranno nelle strade", ha detto ancora De Luca "con effetti paradossali". I sindaci "avrebbero dovuto aprire un contenzioso con il Governo a inizio a dicembre e non a inizio gennaio".

Il problema sicurezza, ha detto ancora il Governatore della Campania, "ha due facce. Va affrontato in maniera non ideologica, abbassando i toni. E se tu non sei in grado di rispedire i clandestini nei paesi di origine, i problemi li ha aggravati e non li ha risolti. Spero che si apra un confronto nel merito per affrontare il problema, con una soluzione ragionevole e prorogando i tempi, senza danneggiare nessuno".