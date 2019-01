Napoli ricorda Pino Daniele 4 anni dopo

(ANSA) - NAPOLI, 4 GEN - Per due giorni Napoli canta Pino Daniele: in occasione del quarto anniversario della scomparsa del cantautore sono tante le iniziative in città per ricordare un artista sempre presente. Domani mattina presso via Santa Maria La Nova, nei luoghi dove l'artista è nato e cresciuto, appuntamento organizzato dalla pagina Facebook 'Cresciuti a pane e Pino Daniele'. Oggi emozioni per i fans che hanno letto il commuovente post su Facebook della figlia Sara Daniele ('Quattro anni senza di te, papà meraviglioso') e nello storico Caffè Gambrinus per l'evento musicale dedicato ai suoi grandi successi interpretati da Rosaria Mallardo. Per tutti poi degustazione dei Pinucci, i pasticcini creati dal locale per ricordare il cantautore e distribuiti gratuitamente in occasione degli anniversari della nascita e della morte. Ed anche il pianoforte di Vincenzo Danise è tornato sul lungomare per coinvolgere nel canto i passanti. Aspettando il 19 marzo per la quarta edizione del concerto degli amici di Pino al Palapartenope.