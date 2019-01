In Irpinia criticità per neve

(ANSA) - AVELLINO, 4 GEN - Criticità sono state registrate, nelle prime ore del mattino, su un tratto della Statale Ofantina bis, l'arteria che collega Avellino ai comuni dell'Alta Irpinia, a causa della neve abbondante e del ghiaccio formatosi sulle carreggiate.

Nessun problema sulla viabilità alternativa, in seguito alla chiusura della stessa arteria per la ricostruzione del ponte in territorio del comune di Parolise (Avellino), dove sono intervenuti personale e mezzi della Provincia. Difficoltà segnalate dagli automobilisti sulla percorribilità in sicurezza dell'Altopiano del Formicoso e sulla ex statale 88, che collega il capoluogo irpino a Benevento, in particolare nel tratto che attraversa i comuni irpini di Summonte, Grottolella, Capriglia e Altavilla, messo in sicurezza dai mezzi spazzaneve e spargisale in mattinata. Una nuova perturbazione è prevista a partire dalle ore 20.00 di stasera, quando sono annunciate altre nevicate e si teme soprattutto per la formazione di ghiaccio.