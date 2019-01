Tumore ovarico, calendario di spose

(ANSA) - SALERNO, 03 GEN - Indossare nuovamente l'abito da sposa, non più per pronunciare il fatidico "lo voglio", ma per sostenere una buona causa. E' stato questo lo spirito con il quale è nato il calendario 2019 "We Will Rock You", realizzato da Francesca Ragone. Per il secondo anno consecutivo, la lookmaker salernitana presenta il calendario che racchiude i sorrisi e l'energia delle spose, che durante gli anni, l'hanno incontrata e hanno scelto lei per il giorno più importante della propria vita. Per questa occasione, le Beyouty Bride - così denominate da Francesca Ragone - dopo aver inviato la propria candidatura sulla fanpage Beyouty Lookmaker, hanno posato per un servizio fotografico davvero particolare. Se l'anno scorso il tema era il romanticismo, quest'anno la lookmaker ha deciso di donare al progetto una carica non solo emotiva ma particolarmente rock. Grazie alla location Star Story Studio di Roberto Rokkerroll e agli scatti della fotografa Ornella Foglia, le ragazze che hanno sposato l'iniziativa si sono immerse completamente in un ambiente fatto di chitarre, batteria e strumentazione musicale per ricreare un vero e proprio set fotografico e la carica rock delle band anni 80. Il Calendario è online sul sitowww.beyouty.me. Le spose - Valeria Cuomo, Patrizia Fortunato, Sara Rispoli, Rosanna Savignano, Naike Iovine, Giusy Croce, Maria Rosaria Croce, Elena Aufiero, Ramona Mongibello, Monia Chirico, Maria Santaniello, Paola Padalino, Raffaela La Manna, Maria Rosaria Bonavoglia, Anna Paola Lamberti, Maria Giovanna Senatore, Fortuna Attanasio, Anna Manzo, Emma Califano - hanno posato in scatti allegri e pieni di vita. "Non potevo finire il 2018 - racconta Francesca Ragone - senza aver realizzato quel progetto che da due anni porto nel cuore. Anche quest'anno tantissime spose si sono proposte per realizzare il calendario e la gioia è stata doppia: rivederle in abito bianco e vivere ancora una volta con loro momenti di spensieratezza per una giusta causa". Il team Beyouty, i partner che hanno collaborato e tutte le ragazze in abito bianco, con la realizzazione del progetto hanno supportato l'associazione ACTO Campania - Alleanza Contro il Tumore Ovarico. Francesca Ragone ha voluto dedicare il calendario ad una sua Beyouty Bride, Francesca, "diventata un angelo" e che "da lassù ha ammirato quanto di bello si stava realizzando per lei".