Ruba un tablet, preso ladro 'riflessivo'

(ANSA) - NAPOLI, 3 GEN - Sono state le immagini del sistema di video sorveglianza a incastrare un uomo di 48 anni che lo scorso ottobre, a Napoli, ha rubato un Ipad da un ristorante. La telecamera ha immortalato tutte le fasi del colpo messo a segno dal ladro 'riflessivo': il suo ingresso, l'individuazione del tablet, vicino alla cassa, la ricognizione per capire se ci fosse qualcuno che avrebbe potuto vederlo e tutti i suoi movimenti prima di infilare l'Ipad nella busta della spesa, prima di andare via.

L'uomo, già destinatario di un'ordinanza del tribunale per furto aggravato, è stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione e poi arrestato. Per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. (ANSA).