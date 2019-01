Premi, i vincitori del Troisi 2018

(ANSA) - SAN GIORGIO A CREMANO (NAPOLI), 3 GEN - Conclusa cla diciottesima edizione del Premio Massimo Troisi Osservatorio sulla comicità, il cui direttore artistico per il secondo anno consecutivo è stato Paolo Caiazzo. Vincitori della edizione 2018 del Premio Massimo Troisi sono: Francesco Menichella (attore comico); Casa Surace per la sezione scrittura comica edita con l'opera 'Quest'anno non scendo' e Armando Grassitelli con 'Una famiglia con la emme maiuscola' per il racconto inedito.

Menzioni speciali sono andate a Karl Mirabelli per 'Rosario Alcollo, che gran figura di nerd' e a Gianluca Papadia per 'Il capello di Diego'. Miglior cortometraggio è risultato 'Casting die-rector' di Gilles Rocca. All'attore Nino Frassica è stata attribuita 'La bicicletta del sorriso' mentre a Lino Banfi, accompagnato sul palco dalla figlia Rosanna Banfi, il procuratore di Napoli Luigi Riello ha consegnato il 'Minollo d'Oro', realizzato dall'artista Lello Esposito. La serata si è conclusa con tutti gli amici di Massimo Troisi.