de Magistris a SeaWatch, 20 imbarcazioni

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "La preoccupazione per le condizioni delle persone che avete sottratto al mare mi spinge, a nome dell'intera città di Napoli, a chiederle formalmente di voler girare la prua verso la nostra città, certi che sarete accolti nel nostro porto". Lo si legge in una lettera che il sindaco, Luigi de Magistris, ha inviato al comandante della Sea Watch e che la ong rilancia sui social. "Se poi la protervia del ministro - aggiunge riferendosi a Salvini - dovesse spingersi fino a impedirle di entrare, sappia che abbiamo già disponibili 20 imbarcazioni che, in sicurezza raggiungeranno Seawatch3 per portare a terra le persone che lei sta ospitando".