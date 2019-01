'Vice', Pryce e Fonte trionfano a Capri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 2 GEN - Arrivano i riconoscimenti della 23/a edizione di Capri,Hollywood the International film fest che si chiude sull'isola azzurra. "Vice", film d'apertura della kermesse, in anteprima europea, diretto da Adam McKay, ha ricevuto quattro premi, tra cui quello per il miglior film; successo per i due attori ospiti del festival, Marcello Fonte (miglior attore per 'Dogman' di Matteo Garrone) e l'inglese Jonathan Pryce (miglior attore non protagonista, per "The Wife"), che ha ricevuto anche il 'Legend Award', massimo riconoscimento del festival. I premi sono stati annunciati da Lina Wertmuller, presidente onorario dell'Istituto Capri in the World e dal produttore del festival Pascal Vicedomini. "Vice" vince anche grazie a Amy Adams, miglior attrice non protagonista oltre che per le categorie Best Film Editing e Best Makeup and Hairstyling. I film "A Star Is Born", diretto da Bradley Cooper, e "Roma", hanno ottenuto tre riconoscimenti.