Maltempo:scatta allerta neve in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 2 GEN - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per nevicate e gelate a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani.

Come preannunciato nella comunicazione inviata già il 31 dicembre scorso a tutti i sindaci e alle altre autorità di protezione civile competenti sul territorio regionale, avrà infatti inizio stasera un periodo di intenso freddo, con gelate e nevicate anche a quote basse per la Campania. In particolare, già dalle 20 si prevedono precipitazioni locali prevalentemente nevose inizialmente oltre i 300 metri che poi, col passare delle ore, si estenderanno a tutte le quote. Previste anche gelate persistenti inizialmente oltre i 300 metri e successivamente anche a livelli più bassi. L'avviso include tutta la Campania: le zone di allerta in cui è diviso il territorio includono sia aree interne che costiere, ma le nevicate interesseranno prima le zone interne. Criticità anche per 'venti localmente forti settentrionali, con possibili raffiche'.