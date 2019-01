Giuntoli, rimpianto Tolisso "Era preso"

(ANSA) NAPOLI, 2 GEN - "Avevamo preso Tolisso, doveva solo fare le visite mediche. Poi il Lione ha vinto il preliminare di Champions e ha deciso di restare. L'anno dopo lo ha preso il Bayern Monaco". Questo il rimpianto di mercato raccontato oggi da Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, in un'intervista a Sky Sport. Il ds azzurro ha parlato anche dell'operazione riuscita per Fabia Ruiz: "Volevamo prenderlo - ha raccontato - già al mercato di gennaio e strappammo una promessa al procuratore. La cosa assurda è che, quando arrivò Ancelotti, me lo chiese e lo spagnolo era praticamente l'unico calciatore che avevamo già firmato. Una coincidenza incredibile".