Giudice Spoprtivo: 2 giornate a Marusic

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Due giornate di squalifica ad Adam Marusic e Soualiho Meite. E' questa la sanzione più pesante decisa dal giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea dopo le partite della 19/a e ultima giornata dell'andata. Il laziale è stato punito "per avere, al 41' st, rivolto un insulto all'arbitro per contestarne una decisione", mentre il granata, anche lui espulso in Lazio-Torino come Marusic, è stato appiedato per aver dato una manata sul volto ad un avversario, a gioco fermo. Ci sono poi 10 giocatori squalificati per una giornata. Si tratta di Piatek (Genoa), Capuano e Ciano del Frosinone, Allan del Napoli, Mandragora e Pussetto (Udinese), Bennacer (Empoli) e Izzo (Torino), Ceppitelli (Cagliari) e Suso (Milan). Fra le multe, 12mila euro al Napoli per il bengala lanciato in campo dai suoi sostenitori al 26' del match contro il Bologna. Il club era in "recidiva plurireiterata". Diecimila euro di multa al tecnico della Fiorentina Stefano Pioli per le critiche all'operato dell'arbitro della sfida contro il Genoa.